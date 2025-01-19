Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Западная агентура пытается развязать в Сербии цветную революцию

Президент Сербии Александр Вучич на телеканале TV Happy заявил, что западная агентура пытается устроить в стране цветную революцию с помощью студентов и других участников протестных акций. По его словам, эти силы используют различные каналы для дестабилизации ситуации и призывают противников власти к блокировке дорог.

Источник: Life.ru

«Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и всё остальное. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока», — отметил глава республики.

Президент подчеркнул, что самую активную роль в дестабилизации ситуации играют хорватские СМИ. Также в свержении главы государства заинтересован бизнесмен Драган Шолак, который владеет крупными медиаактивами в Европе.

Протестные акции начались в Сербии в ноябре 2024 года и уже охватили несколько крупных городов. Организованные студентами и оппозиционными силами митинги имеют цель привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в Белграде.