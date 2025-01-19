Вучич: Западная агентура пытается развязать в Сербии цветную революцию

«Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и всё остальное. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока», — отметил глава республики.