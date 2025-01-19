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Мирошник: зверства ВСУ в Курской области показывают истинное лицо режима Киева

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Увечья на найденных в освобожденном селе Русское Поречное Суджанского района Курской области телах стали свидетельством истинного лица режима Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, он обратил внимание, что на Западе закрывают глаза на преступления Киева и блокируют попытки их международных расследований.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС об обнаружении останков семерых мирных жителей в двух подвалах домов в освобожденном российскими военными от ВСУ Русском Поречном в Курской области. В первом подвале были останки двух гражданских, у одного из них были гематомы на ногах. Во втором подвале найдены пять тел мирных жителей. У одного из погибших было ранение головы, еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных погибших установить к этому моменту не удалось.