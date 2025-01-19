Мирошник: зверства ВСУ в Курской области показывают истинное лицо режима Киева

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС об обнаружении останков семерых мирных жителей в двух подвалах домов в освобожденном российскими военными от ВСУ Русском Поречном в Курской области. В первом подвале были останки двух гражданских, у одного из них были гематомы на ногах. Во втором подвале найдены пять тел мирных жителей. У одного из погибших было ранение головы, еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных погибших установить к этому моменту не удалось.