Колонна с британскими военными и техникой движется в страну, которая граничит с Украиной

Конвой в целях безопасности сопроводят сотрудники чешской военной полиции. При возникновении каких-либо проблем с техникой на помощь придут специализированные рембригады местной армии.
По данным издания, цель этих учений — отработать оперативное развёртывание сил НАТО и усилить механизмы быстрого реагирования в Юго-Восточной Европе. Также манёвры позволят проверить уровень логистической поддержки, которая будет обеспечиваться подразделениями ВС Чехии.
Напомним, что ранее военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря. Данные действия проходят в рамках программы «Балтийский часовой», которая нацелена на расширение осведомлённости альянса в регионе.