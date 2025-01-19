Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали о транзите через Чехию британских военных для участия в учениях НАТО

Британские военные пройдут транзитом через Чехию для участия в военных учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии. Об этом в субботу, 18 января, сообщило новостное издание České noviny со ссылкой на данные чешского Генштаба.

Источник: AP 2024

По его данным, примерно 300 военнослужащих на 100 единицах техники пересекут территорию страны. Отмечается, что передвижения будут происходить в ночное время или в ранние утренние часы и завершатся до 26 января. Колонны прибудут из Германии через пограничный переход.

«Во время перехода через Чехию британские солдаты будут отдыхать в Ранчиржове, где будут размещены в палатках, там же дозаправятся и смогут отремонтировать свою технику», — уточнили в издании.

Все перемещения военнослужащих Великобритании будут сопровождаться и обеспечиваться сотрудниками военной полиции в сотрудничестве с чешской полицией.

Ранее, 13 января, стало известно, то в ходе учений НАТО Steadfast Dart 2025, стартующих сегодня на семи полигонах Румынии, будет отрабатываться развертывание новых сил реагирования. Их задача — быстро укрепить восточный фланг альянса. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран — членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники.

До этого, 3 января, сообщалось, что Великобритания направит 2,6 тыс. военнослужащих и 730 единиц техники на учения НАТО Steadfast Dart, которые пройдут с января по февраль в Болгарии и Румынии. Отмечалось, что 1-я дивизия Великобритании будет осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах.

НАТО