СМИ узнали о транзите через Чехию британских военных для участия в учениях НАТО

До этого, 3 января, сообщалось, что Великобритания направит 2,6 тыс. военнослужащих и 730 единиц техники на учения НАТО Steadfast Dart, которые пройдут с января по февраль в Болгарии и Румынии. Отмечалось, что 1-я дивизия Великобритании будет осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах.