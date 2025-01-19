WSJ: Трамп намерен посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

По ее сведениям, Трамп известил своих советников о желании отправиться в Китай с тем, чтобы упрочить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание отмечает, что окончательного решения по поездке принято не было, однако избранный американский лидер изъявлял желание совершить визит в течение первых 100 дней после вступления в должность. В последний раз Трамп посещал Китай в 2017 году. Как указывает издание, Трамп и Си Цзиньпин через своих помощников обсуждали возможность личной встречи, в частности, республиканец приглашал председателя КНР в США.