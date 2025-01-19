В России раскрыли новые правила постановки авто на учет

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистам в РФ грозят новые штрафы. Депутаты ЛДПР планируют внести законопроект, увеличивающий штрафы для водителей тихоходных транспортных средств без специальной наклейки с 500 до 3000 рублей. Инициатор законопроекта Иван Сухарев считает, что это повысит безопасность на дорогах, так как отсутствие знаков на тихоходных автомобилях часто приводит к авариям. По его мнению, водители часто не могут определить, можно ли обгонять такие автомобили, что вызывает опасные ситуации.