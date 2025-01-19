Дипломат от Бога: Российский боец уговорил группу ВСУ сложить оружие

По словам военного, сначала Босяк с сослуживцем захватили в плен одного бойца ВСУ вблизи пятиэтажного дома, где засела группа противника. Затем штурмовик попросил пленного вернуться к своим и убедить их сложить оружие. Сам Босяк пошёл следом и вышел на вооружённых боевиков. В результате переговоров обороняющиеся приняли решение сдаться.