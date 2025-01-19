Дипломат от Бога: Российский боец уговорил группу ВСУ сложить оружие

По словам военного, сначала Босяк с сослуживцем захватили в плен одного бойца ВСУ вблизи пятиэтажного дома, где засела группа противника. Затем штурмовик попросил пленного вернуться к своим и убедить их сложить оружие. Сам Босяк пошёл следом и вышел на вооружённых боевиков. В результате переговоров обороняющиеся приняли решение сдаться.
К сожалению, уже на следующий день герой скончался. Он попал под обстрел во время вывода пленных.
«Получил ранения, после которых скончался. Сначала были сбросы [с дронов], потом работал 120-й миномёт», — подытожил командир.
Напомним, Курахово удалось отбить 6 января. Вскоре после этого российские бойцы водрузили наш триколор на самой западной окраине освобождённого города. А уже 13 января началась эвакуация мирных жителей из населённого пункта.