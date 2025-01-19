Маск обвинил главу Венесуэлы в причинении вреда народу страны

Таким образом Маск прокомментировал репост пользователя в соцсети Х отрывка статьи портала Axios, в которой говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник [Уго Чавес]», — поделился Маск.
До этого портал Axios писал, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно.
Также избранный президент США Дональд Трамп заинтересовался сменой власти в Венесуэле после того, как президент США Джо Байден захотел направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
До этого Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля призвал деколонизировать Пуэрто-Рико и освободить территорию от американцев.