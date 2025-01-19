Генконсульство КНР во Владивостоке объявило о приостановке работы

Генеральное консульство Китая во Владивостоке объявило о временном закрытии. Диппредставительство соседней страны не будет работать с 28 января по 4 февраля.
Это связано с празднованием Нового года по Восточному календарю. В этом году Праздник Весны — а именно так называется Китайский Новый год — приходится на 28 января. По традиции граждане Китая этот праздник встречают с семьёй. Из-за этого часть дипломатов отправится на родину.
Как говорится на официальном сайте диппредставительства, в эти дни здесь не будут принимать документы на визы и выдавать готовые документы.
Последним днём, когда можно будет сдать документы, станет 27 января.
Ожидается, что после завершения новогодних праздников представят и нового руководителя Генерального консульства КНР во Владивостоке. Пао Янфань завершила свою работу в этой должности накануне. В рамках обычной ротации кадров её переведут в центральный аппарат дипломатического ведомства Китая. Кто возглавит генконсульство во Владивостоке, пока не сообщается.