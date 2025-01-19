Генконсульство КНР во Владивостоке объявило о приостановке работы

Это связано с празднованием Нового года по Восточному календарю. В этом году Праздник Весны — а именно так называется Китайский Новый год — приходится на 28 января. По традиции граждане Китая этот праздник встречают с семьёй. Из-за этого часть дипломатов отправится на родину.