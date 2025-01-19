Вучич: Запад участвовал в попытках устроить цветную революцию в Сербии

По словам президента, эти действия происходят под контролем «иностранных инструкторов», и он уверен, что знает, кто стоит за этими попытками. Вучич подчеркнул, что некоторые из этих агентов прибыли из западных стран, а другие — с Востока, где они выполняли «грязную работу» для западной агентурной сети.