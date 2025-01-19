Вучич: Запад участвовал в попытках устроить цветную революцию в Сербии

Президент Сербии Александер Вучич выразил уверенность в том, что Запад участвует в попытках осуществить «цветную революцию» в стране, используя студентов в качестве инструмента. В эфире телеканала Happy он заявил, что действия иностранных агентов направлены на дестабилизацию ситуации в республике.
Вучич отметил, что у него есть информация о том, что некоторые студенты уже получают призывы к акциям протеста, которые могут привести к блокировке транспортных магистралей.
По словам президента, эти действия происходят под контролем «иностранных инструкторов», и он уверен, что знает, кто стоит за этими попытками. Вучич подчеркнул, что некоторые из этих агентов прибыли из западных стран, а другие — с Востока, где они выполняли «грязную работу» для западной агентурной сети.
Он добавил, что правительство будет терпеть подобные действия до определенного момента, после чего примет меры в соответствии с законами, которые должно уважать государство.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что приедет в российскую столицу на парад Победы вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.