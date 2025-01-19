Axios: администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле

Администрация избранного президента США Дональда Трампа выразила желание сменить правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Однако, как сообщают представители администрации, это не подразумевает военных действий в стране, передает портал Axios.
По словам анонимных источников, команда Трампа хочет, чтобы Мадуро «постигла ту же участь», что и сирийского президента Башара Асада, который покинул свой пост 8 декабря 2024 года.
«Мы (США — ред.) не будем против, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», — заявио советник Трампа, участвующий в обсуждениях внешней политики.
Мадуро 10 января официально вступил в должность президента на третий срок, который продлится до 2031 года. Он одержал победу на выборах 28 июля 2024 года, получив 51,95% голосов, в то время как его основной соперник, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 43,18%.