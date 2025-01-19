Axios: администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле

Мадуро 10 января официально вступил в должность президента на третий срок, который продлится до 2031 года. Он одержал победу на выборах 28 июля 2024 года, получив 51,95% голосов, в то время как его основной соперник, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 43,18%.