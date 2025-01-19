Секретный подземный город с арсеналом оружия и собственным флотом появился в Иране — видео

В репортаже говорится, что база находится на побережье Персидского залива и состоит из системы протяжённых тоннелей, которые расположились на глубине до 500 метров. По словам командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири, подземный город обладает высокой степенью защищённости. Корпус считает постройку объекта свидетельством морской мощи страны и символом победы Ирана над санкционным давлением.