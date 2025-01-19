Ynet: ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников

Обнародование имен заложников, которые должны быть освобождены в ходе воскресного обмена, задерживается по «техническим причинам», сообщил Ynet поздно вечером в субботу представитель ХАМАС. По его словам, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Окончательный список потребует одобрения лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, прежде чем он будет передан, добавил представитель движения.
Ранее в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна до сих пор не получила от ХАМАС список заложников, которых планируется освободить в первую очередь, и предупредил, что без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено. По данным Ynet, список первых трех освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) субботы, но этого до сих пор не произошло.
Со своей стороны официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил 18 января, что посредники пока не зафиксировали ни одного нарушения соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.