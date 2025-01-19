Во Владивостоке свернут деятельность Японского центра

Деятельность «Японского центра» во Владивостоке окончательно свернут в ближайшее время.
Автономная некоммерческая организация была создана почти 30 лет назад в рамках межправительственного соглашения между Россией и Японией. Главной своей задачей АНО называло содействие экономическим реформам в РФ, обучение российских специалистов бизнесу, проведение бизнес-семинаров, организацию культурных связей и стажировок в Японии.
Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действие межправительственных российско-японских меморандумов, регламентирующих деятельность японских центров в России.
Деятельность этих организаций финансировалась правительством соседней страны. Мишустин распорядился уведомить правительство Японии о прекращении межправительственных договорённостей.