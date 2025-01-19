Во Владивостоке свернут деятельность Японского центра

Автономная некоммерческая организация была создана почти 30 лет назад в рамках межправительственного соглашения между Россией и Японией. Главной своей задачей АНО называло содействие экономическим реформам в РФ, обучение российских специалистов бизнесу, проведение бизнес-семинаров, организацию культурных связей и стажировок в Японии.