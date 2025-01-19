В Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров

До этого депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать природные ресурсы острова. По словам парламентария, для этого Евросоюз «перешел в наступление на очарование», как и США. ЕС открывает на острове свое представительство, хотя местных жителей никто не спрашивает, чего они хотят, указал Броберг.