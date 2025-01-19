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Al Jazeera: Израиль начал выводить войска из Рафаха

Израильские военные начали выводить войска из центра Рафаха, передает Al Jazeera. Город расположен на юге сектора Газа вблизи границы с Египтом.

Источник: РИА "Новости"

По информации телекала, израильские военные движутся в сторону Филадельфийского коридора — границы между сектором Газа и Египтом. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ намерен усилить военное присутствие на этой территории.

В 8:30 по местному времени (9:30 мск) должен начаться режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». В рамках сделки движение должно отпустить трех заложников. Их передача Израилю начнется после 16:00 19 января.

Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль не прекратит огонь, пока не получит список пленных, подготовленных к освобождению. Движение должно было передать его до 16:30 18 января. Официально о передаче списка не сообщалось.