Yonhap узнало о возможном наказании для президента Южной Кореи

«Если в суде президент Юн будет признан виновным в том, что он был лидером восстания, он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни», — говорится в публикации.
Однако, как отмечает агентство, при наличии смягчающих обстоятельств может быть назначено лишение свободы на определенный срок. Уточняется, что лидер предстанет перед судом в феврале после проведения расследования со стороны управления по расследованию коррупции. По данным агентства, вестись оно будет примерно 20 дней.
При этом, согласно закону, управление не может напрямую возбуждать уголовное дело, поэтому результаты проведенных мероприятий будут переданы в специальный штаб прокуратуры по чрезвычайному военному положению, который, в свою очередь, уже предъявит Юн Сок Ёлю обвинение.
Суд может продлить заключение под стражу на срок до шести месяцев, поэтому ожидается, что результаты первого судебного разбирательства по делу будут обнародованы в начале августа. Если в течение этого периода первый приговор суда не будет вынесен, то президент будет освобожден и предан суду без содержания под стражей.
Суд выдал первый ордер на арест Юн Сок Ёля в конце декабря 2024 года. 3 января этого года стало известно, что правоохранители прибыли к резиденции президента Южной Кореи для его ареста. Тогда же сообщалось о том, что служба охраны президента не допустила следствие к обыску его резиденции в Сеуле. Ордер на повторный арест президента республики был выдан 7 января.
Юн Сок Ёля арестовали 15 января, задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых суд должен был принять решение о дальнейшем заключении. Рассмотрение вопроса началось 18 января в 14:00 по местному времени (8:00 мск) и продлилось пять часов.
В результате Западный окружной суд Сеула вынес решение о заключении южнокорейского лидера под стражу. Судебное решение разрешает следствию содержать главу государства под стражей до 20 суток. В этот срок входят дни, которые Юн Сок Ёль провел под стражей после задержания в сеульской резиденции. Сторонники президента устроили погром в суде после вынесения решения о заключении лидера страны под стражу.
Ситуация в Республике Корея обострилась в начале декабря 2024-го, когда президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.