Yonhap узнало о возможном наказании для президента Южной Кореи

Суд выдал первый ордер на арест Юн Сок Ёля в конце декабря 2024 года. 3 января этого года стало известно, что правоохранители прибыли к резиденции президента Южной Кореи для его ареста. Тогда же сообщалось о том, что служба охраны президента не допустила следствие к обыску его резиденции в Сеуле. Ордер на повторный арест президента республики был выдан 7 января.