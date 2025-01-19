Лукашенко: белорусские спасатели в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно

«Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования, постоянно расширяются», — говорится в поздравлении.