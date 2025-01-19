Лукашенко: белорусские спасатели в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно

«Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования, постоянно расширяются», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что о высоком профессионализме работников органов и подразделений по ЧС свидетельствует та эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую отечественные специалисты ежегодно оказывают, укрепляя международные престиж и авторитет нашей страны.
«Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент поблагодарил всех за службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.
Поздравление Президента с Днем спасателя
Президент Республики Беларусь.
Работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем спасателя.
Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования, постоянно расширяются.
О вашем высоком профессионализме также свидетельствует та эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую вы ежегодно оказываете, укрепляя международные престиж и авторитет нашей страны.
Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан.
Благодарю за службу. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.
Александр Лукашенко.
19 января 2025 года.