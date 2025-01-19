ABC News узнал о потере билетов из-за переноса инаугурации Трампа в помещение

Комитет сообщает, что эти билеты теперь являются «памятными». Отмечается, что лично смогут присутствовать на мероприятии члены конгресса и те, чьи места находятся на президентской трибуне.
«Мы настоятельно рекомендуем людям, которые находятся в Вашингтоне на этом мероприятии, посетить другие закрытые мероприятия на закрытых площадках по своему выбору, чтобы посмотреть инаугурацию», — подчеркнули в комитете.
Также сообщается, что секретная служба и полиция Капитолия работают над адаптацией планов безопасности к новым условиям.
О распоряжении Трампа перенести церемонию инаугурации в помещение, в ротонду Капитолия США, стало известно 17 января. Причиной решения избранного президента послужила плохая погода. Политик также сообщил, что праздничный парад состоится в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда Трамп обещал приехать позже в этот же день после принесения присяги. Там также будут транслировать саму инаугурацию.
На следующий день газета The Washington Post (WP) сообщила, что тысячи американцев, которые месяцами готовились к инаугурации избранного президента, были застигнуты врасплох из-за распоряжения перенести церемонию в помещение. Отмечается, что в конгресс поступили сотни звонков по этому поводу. По данным издания, на мероприятие было продано 220 тыс. билетов, а Capital One Arena вмещает всего до 20 тыс. человек.
Конгресс США 6 января утвердил победу Трампа на 60-х по счету президентских выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Это решение объявила действующий вице-президент США Камала Харрис, которая соперничала с Трампом в качестве кандидата.