ABC News узнал о потере билетов из-за переноса инаугурации Трампа в помещение

О распоряжении Трампа перенести церемонию инаугурации в помещение, в ротонду Капитолия США, стало известно 17 января. Причиной решения избранного президента послужила плохая погода. Политик также сообщил, что праздничный парад состоится в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда Трамп обещал приехать позже в этот же день после принесения присяги. Там также будут транслировать саму инаугурацию.