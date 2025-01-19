Су-34 ударил по позициям ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1061-й

08:32.
08:22 Системы ПВО работают в Киевской области, сообщило украинское издание «Общественное».
08:21 Около 200 единиц дорожной техники потеряны или уничтожены в Курской области из-за вторжения ВСУ, рассказал ТАСС директор «Курскавтодора» Евгений Полянский.
«Точные потери будут известны после комиссионного обследования», — добавил он.
08:07 ❗️ Два украинских беспилотника сбили за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Аппараты ВСУ уничтожили в Брянской и Белгородской областях.
08:05 В ряде регионов Украины в ночь на 19 января объявляли воздушную тревогу. Позже ее отменили в Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
08:03 Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После выполнения задачи самолет вернулся на аэродром вылета.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1061-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.