Су-34 ударил по позициям ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1061-й

08:05 В ряде регионов Украины в ночь на 19 января объявляли воздушную тревогу. Позже ее отменили в Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.