Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Крещения Господня

Праздник напоминает об одном из важнейших событий евангельской истории — Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что Божия благодать, которая явилась всем людям, хранит Отечество, поэтому ни одна сила в мире не сможет победить Россию, пока наш народ остается верным заветам предков.
Он также подчеркнул, что приобщение к крещенской воде укрепляет веру, наполняет духовной радостью и напоминает о сути собственного крещения, о христианском долге любви и милосердия.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что Крещение Господне — праздник духовного очищения, ведь он обращает к древним традициям православия. Он также пожелал крепкого здоровья и благополучия.
«Пусть Господь оберегает нас от невзгод, помогает нашему народу, нашей стране преодолеть любые трудности», — добавил он.