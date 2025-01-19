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Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Крещения Господня

19 января отмечается один из самых главных праздников православных христиан — Крещение Господне, или Богоявление.

Источник: Reuters

Праздник напоминает об одном из важнейших событий евангельской истории — Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что Божия благодать, которая явилась всем людям, хранит Отечество, поэтому ни одна сила в мире не сможет победить Россию, пока наш народ остается верным заветам предков.

Он также подчеркнул, что приобщение к крещенской воде укрепляет веру, наполняет духовной радостью и напоминает о сути собственного крещения, о христианском долге любви и милосердия.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что Крещение Господне — праздник духовного очищения, ведь он обращает к древним традициям православия. Он также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

«Пусть Господь оберегает нас от невзгод, помогает нашему народу, нашей стране преодолеть любые трудности», — добавил он.

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