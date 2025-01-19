По данным портала Ynet, ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
N12: прекращение огня не начнется, пока ХАМАС не предоставит список заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Запланированное на 09:30 мск прекращение огня в секторе Газа не начнется до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.