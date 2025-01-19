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Карпенко ответил на критику США в отношении выборов в Беларуси

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что президентские выборы в республике «нельзя считать свободными и справедливыми».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прокомментировал заявление Госдепа США относительно выборов президента страны, назначенных на 26 января этого года.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что результат выборов в Беларуси предопределен задолго до их проведения. Глава американского ведомства также обратил внимание, что таким образом «белорусский народ лишается возможности выбирать своих лидеров и определять свое будущее».

Карпенко, комментируя эти заявления, с иронией отметил, что у Блинкена наблюдается своеобразный прогресс в части скорости дачи оценки выборам в Беларуси: в прошлый раз во время единого дня голосования в феврале 2024 года он сделал заявление о непризнании результатов только после закрытия участков.

«Сейчас еще не начавшиеся выборы он уже откомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал такого права давать оценки и подвергать легитимности те органы власти, которые избираются в суверенных государствах».

сказал глава белорусского ЦИК в интервью журналисту СТВ Григорию Азаренку.

По его словам, выборы являются суверенным правом любого государства, и за период своей независимости Беларусь никогда не подвергала сомнению выборы в какой-либо стране.

«Даже если нам что-то не нравилось, мы просто молчали. Поэтому я не думаю, что кому-то дано право нарушать наш электоральный суверенитет и вмешиваться в наши внутренние дела, коими являются выборы президента Республики Беларусь», — заключил Карпенко.

Выборы президента Беларуси.

Основной день голосования на выборах президента республики состоится 26 января. На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Досрочное голосование начнется за пять дней до выборов, 21 января, и будет проходить по 25 января.