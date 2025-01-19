Карпенко ответил на критику США в отношении выборов в Беларуси

«Сейчас еще не начавшиеся выборы он уже откомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал такого права давать оценки и подвергать легитимности те органы власти, которые избираются в суверенных государствах».