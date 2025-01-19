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ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК и Первый заместитель Кабмина Кыргызстана отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Интеграция и применение цифровых решений помогут устранить барьеры на таможенных пунктах, создать благоприятные условия для бизнеса, отметил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев на встрече с министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Русланом Давыдовым.

В фокусе внимания сторон находились ключевые вопросы таможенного регулирования в ЕАЭС.

«Обсуждены актуальные вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, такие как внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, упрощение пересечения таможенных границ, использование перспективных технологий при обустройстве пунктов пропуска, применение электронных навигационных пломб, а также обмен таможенной информацией», — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.

В ходе рабочего визита Руслан Давыдов также посетил Государственную таможенную службу при Минфине КР и ознакомился с процессом внедрения новой информационной системы таможенных органов «Смарт Бажы».

ЕАЭС