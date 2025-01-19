ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Интеграция и применение цифровых решений помогут устранить барьеры на таможенных пунктах, создать благоприятные условия для бизнеса, отметил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев на встрече с министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Русланом Давыдовым.