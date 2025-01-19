Это не просто работа, а благородное служение: что говорят о Текслере в его день рождения

«Алексея Леонидовича заслуженно считают народным губернатором: ежедневно заботиться о благополучии миллионов людей не на словах, а на деле, знать и разделять их чаяния и надежды, понимая, что мелких проблем у людей не бывает — это не просто работа, а благородное служение», — уверен, например, глава Саткинского района Александр Глазков.