Это не просто работа, а благородное служение: что говорят о Текслере в его день рождения

Чиновники, политики, общественные деятели поздравили в своих социальных сетях Алексея Текслера.
«Ваше руководство и неустанная работа на благо нашего региона вдохновляют и заряжают позитивной энергией. Вы делаете все возможное, чтобы жизнь людей в нашей области становилась лучше, а будущее — ярче», — считает председатель избиркома Евгений Голицын.
«Алексея Леонидовича заслуженно считают народным губернатором: ежедневно заботиться о благополучии миллионов людей не на словах, а на деле, знать и разделять их чаяния и надежды, понимая, что мелких проблем у людей не бывает — это не просто работа, а благородное служение», — уверен, например, глава Саткинского района Александр Глазков.
В поздравительном адресе владыка Алексий выразил благодарность за плодотворное сотрудничество и внимание к нуждам православных верующих. Митрополит пожелал Текслеру крепкого здоровья, душевного мира, Божьей помощи и успехов во всех благих делах.
На посту главы региона Текслер уделяет большое внимание обеспечению общественной безопасности, помощи участникам специальной военной операции и их семьям, отметил министр общественной безопасности Александр Гриб: «В это непростое время желаю Алексею Леонидовичу крепкого здоровья, сил, энергии и бодрости духа».