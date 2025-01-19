В Гренландии заявили о намерении заключить оборонное соглашение с США напрямую

«У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Фенкер отметил, что остров мог бы заключить отдельное соглашение с Данией. Также он заявил о возможности достигнуть аналогичных договоренностей с Европейским союзом (ЕС).
22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для Америки владение Гренландией и контроль над нею — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке Гренландии у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.
После, 13 января, гренландский премьер-министр Муте Боуруп Эгеде заявил, что граждане Гренландии должны иметь контроль над островом и сами выбирать свое будущее.
18 января депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что население Гренландии не будет против усиления военного присутствия США, так как это объясняется действующими соглашениями.