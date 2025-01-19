В Гренландии заявили о намерении заключить оборонное соглашение с США напрямую

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для Америки владение Гренландией и контроль над нею — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке Гренландии у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.