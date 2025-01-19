Медведев: Байден оставил тяжелое наследство США в виде конфликта на Украине

Уходящий президент США Джо Байден из-за нездорового интереса к Украине развязал по сути конфликт Запада и России, который едва не обернулся ядерным, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа он поделился наблюдениями, как уходящий глава Белого дома, «опытный и неглупый в целом политик постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика» и «в какой-то момент ударился во все тяжкие», начав конфликт с Россией.

Зампред Совбеза РФ считает, что вина администрации Байдена в том, «что на российском треке она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам». По мнению Медведва, «вредоносные закладки» решений теперь будут проявляться долгое время, а полная нормализация российско-американских отношений откладывается на десятилетия.

При этом в сложившихся реалиях пока налаживание отношений с США в принципе невозможно, полагает он.

Ранее СМИ указали, что атмосфера в резиденции президента США перед отставкой американского лидера Джо Байдена напоминает морг. Источники сообщили, что у Байдена наблюдаются резкие перемены в настроении — от меланхолии до принятия и смирения, от гнева до сожаления, пока он размышляет о завершении своей президентской карьеры.

Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его Администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам. Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия.