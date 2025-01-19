Посольство России передало гуманитарную помощь для жителей Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове передало гуманитарную помощь для жителей Приднестровья. Передача обогревателей, партии теплых одеял и электрических плит прошла в Контактном центре по взаимодействию с Россотрудничеством в городе Тирасполе. Здесь же посол РФ Олег Озеров провел встречу с активом российских соотечественников Приднестровья.
Сообщается, что данный гуманитарный груз предназначен для нескольких десятков социально-уязвимых семей.
«Посол России поблагодарил движение русских общин Приднестровья за их энергичную и многогранную деятельность, особенно выделив работу по сохранению исторической памяти и популяризации русской словесности, а также мероприятия социальной направленности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В ходе встречи председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева рассказала об основных направлениях деятельности организации и сообщила о планах на текущий год. она отметила, что масштабные акции, организуемые Союзом при поддержке посольства и Россотрудничества, широко востребованы и пользуются живым интересом среди проживающих в регионе соотечественников.