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Посольство России передало гуманитарную помощь для жителей Приднестровья

Посольство России в Молдове передало партию гуманитарной помощи для жителей Приднестровья.

Источник: РИА "Новости"

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове передало гуманитарную помощь для жителей Приднестровья. Передача обогревателей, партии теплых одеял и электрических плит прошла в Контактном центре по взаимодействию с Россотрудничеством в городе Тирасполе. Здесь же посол РФ Олег Озеров провел встречу с активом российских соотечественников Приднестровья.

Сообщается, что данный гуманитарный груз предназначен для нескольких десятков социально-уязвимых семей.

«Посол России поблагодарил движение русских общин Приднестровья за их энергичную и многогранную деятельность, особенно выделив работу по сохранению исторической памяти и популяризации русской словесности, а также мероприятия социальной направленности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В ходе встречи председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева рассказала об основных направлениях деятельности организации и сообщила о планах на текущий год. она отметила, что масштабные акции, организуемые Союзом при поддержке посольства и Россотрудничества, широко востребованы и пользуются живым интересом среди проживающих в регионе соотечественников.