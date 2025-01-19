Посольство России передало гуманитарную помощь для жителей Приднестровья

В ходе встречи председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева рассказала об основных направлениях деятельности организации и сообщила о планах на текущий год. она отметила, что масштабные акции, организуемые Союзом при поддержке посольства и Россотрудничества, широко востребованы и пользуются живым интересом среди проживающих в регионе соотечественников.