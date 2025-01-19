Медведев оценил вероятность нормализации отношений с США в сложившихся реалиях

По мнению зампреда Совбеза, американский лидер, по сути, развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО. Причем, отметил Медведев, в последнее время Байден уже до конца не понимал происходящего, а его администрация сознательно оставила тяжелое «кризисное наследство» в отношениях с РФ своим преемникам.