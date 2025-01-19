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Медведев оценил вероятность нормализации отношений с США в сложившихся реалиях

Нормализация отношений России с США в сложившихся реалиях невозможна. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

В публикации Медведев оценил влияние уходящего с поста президента США Джо Байдена на ситуацию в мире.

По мнению зампреда Совбеза, американский лидер, по сути, развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО. Причем, отметил Медведев, в последнее время Байден уже до конца не понимал происходящего, а его администрация сознательно оставила тяжелое «кризисное наследство» в отношениях с РФ своим преемникам.

Зампред Совбеза полагает, что «вредоносные закладки» решений Байдена будут проявляться еще очень долго, что затянет нормализацию российско-американских отношений на десятилетия.

«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза усомнился в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине.

Медведев Дмитрий