Медведев оценил вероятность нормализации отношений с США в сложившихся реалиях

В публикации Медведев оценил влияние уходящего с поста президента США Джо Байдена на ситуацию в мире.
По мнению зампреда Совбеза, американский лидер, по сути, развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО. Причем, отметил Медведев, в последнее время Байден уже до конца не понимал происходящего, а его администрация сознательно оставила тяжелое «кризисное наследство» в отношениях с РФ своим преемникам.
Зампред Совбеза полагает, что «вредоносные закладки» решений Байдена будут проявляться еще очень долго, что затянет нормализацию российско-американских отношений на десятилетия.
«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — заключил Медведев.
Ранее зампред Совбеза усомнился в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине.