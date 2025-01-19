Деятельность Джо Байдена на посту президента США

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2025 года заканчивается срок полномочий президента США Джо Байдена, руководившего страной четыре года.
ТАСС подготовил материал о внутренней и внешней политике, проводимой его администрацией.
Приход к власти
Джо Байден, выдвигавшийся в президенты от Демократической партии, был избран в ноябре 2020 года, получив поддержку 81,2 млн избирателей (самое большое число голосов в истории США). 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила его победу над действовавшим президентом, республиканцем Дональдом Трампом, баллотировавшимся на второй срок (306 голосов против 232). Президентская кампания 2020 года была одной их самых скандальных и ожесточенных в американской истории. Трамп не признал результаты выборов и пытался оспорить их, но не смог одержать ни одной победы в судах, а митинг его сторонников 6 января 2021 года возле Капитолия (местопребывание Конгресса) с призывом оспорить результаты голосования выборщиков перерос в штурм и захват здания, что привело к гибели пяти человек.
Джо Байден возглавил Белый дом в период, когда одним из серьезных последствий пандемии коронавируса стало замедления экономического роста, резко возрос показатель безработицы, отношения США с союзниками осложнились, в выборный год по стране прокатилась волна массовых протестов на расовой почве.
Экономика
Уже в первый год после прихода к власти, выполняя предвыборные обещания, Джо Байден провел через Конгресс закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места. Предусмотренные этим законом средства — $1,2 трлн — были направлены на обновление дорожной сети, переход к экологически чистым источникам энергии и транспорту. Тогда же было приостановлено бурение нефтяных скважин в прибрежных водах Аляски, официально объявлено о начале отказа от ископаемого топлива. Однако вскоре на фоне резкого роста цен на энергоносители выдача лицензий на добычу ископаемого топлива возобновилась. По данным Минэнерго США, в 2024 году добыча нефти в стране вышла на рекордные 13,2 млн баррелей в сутки (средний объем добычи в 2020 году — 11,3 млн б/с). Экспорт нефти в 2023 году составлял 4,1 млн б/с сутки, по итогам первых восьми месяцев 2024 года среднесуточный объем поставок за рубеж достиг 4,2 млн б/с.
В целом экономика страны быстро вышла из вызванного коронавирусом спада (в 2020 году на фоне пандемии было зафиксировано падение на 2,2%). Уже в 2021 году наблюдался восстановительный рост ВВП в 6,1% (здесь и далее данные Всемирного банка). В 2022 году этот показатель составил 2,5%, в 2023 году — 2,9%. Безработица в 2020—2023 годах снизилась с 8,1% до 3,6%, инфляция выросла с 1,2% до 4,1%, при этом в 2022 году она составляла 8% (максимальный показатель за последние 40 лет). На стимулирование экономики по время пандемии было выделено $1,9 трлн. Рост госрасходов повлек за собой увеличение долга. Он вырос с $27,78 трлн в момент прихода Байдена к власти до $36,2 трлн в январе 2025 года (122% от ВВП).
Миграционная политика
В период президентства Байдена была смягчена миграционная политика прежней республиканской администрации, ужесточившей правила въезда в страну и усилившей заградительные укрепления на границе с Мексикой. Так, решением администрации Байдена было прекращено финансирование строительства стены и отменен действовавший в районе границы режим чрезвычайного положения, был снят запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран. Лимит приема беженцев был увеличен с 15 тыс. до 62,5 тыс. человек в 2021 году, в 2022—2024 годах страна принимала по 125 тыс. человек в год. Ввиду смягчения миграционной политики существенно возросло число пытающихся нелегально пересечь южную границу. По данным Министерства внутренней безопасности США на октябрь 2024 года, за период президентства Байдена на территорию страны проникли 10,8 млн нелегальных мигрантов (в первый срок Дональда Трампа в 2017—2021 годах — около 3 млн). На этом фоне в октябре 2023 года президент распорядился продолжить возведение стены на границе с Мексикой. В июне 2024 года глава государства ужесточил миграционную политику, лишив нелегально перешедших границу права на получение убежища (после задержания они депортируются, кроме детей, пересекающих границу без сопровождения родителей или опекунов, а также тех, кому необходима срочная гуманитарная или медицинская помощь). Но уже в том же месяце Байден объявил «миграционную амнистию» тем нелегальным иммигрантам, которые состоят в браке с американскими гражданами и проживают в стране не менее десяти лет (по оценкам, это около 550 тыс. человек).
Здравоохранение, образование, оборот оружия
Администрацией Байдена был принят ряд мер по сдерживанию пандемии COVID-19. В частности, был усилен контроль за соблюдением санитарных норм, с целью ускоренного производства средств индивидуальной защиты был задействован закон об оборонном производстве 1950 года, более 270 млн человек (81,8% населения страны) получили как минимум одну дозу вакцины.
В 2022 году Джо Байден предложил план списания студенческих кредитов в размере порядка $400 млрд (на участие в этой программе могли претендовать примерно 20 млн американцев; общий долг по студенческим кредитам составляет $1,75 трлн, держателем большинства из них является федеральное правительство), но Верховный суд заблокировал его. В апреле 2024 года президент предложил новый план по облегчению кредитного бремени для более чем 30 млн держателей студенческих долгов (24 млн из них могли бы рассчитывать на списание накопленных процентов, а 4 млн — на полное списание задолженностей), но он не получил продолжения. Всего президент подписал более 20 указов о списании долгов на общую сумму в $175 млрд, они затронули порядка 5 млн американцев.
В июне 2022 года был принят первый за 30 лет значительный закон о контроле над оборотом огнестрельного оружия. Он обязывает усилить проверки персональных данных у покупателей оружия младше 21 года, квалифицирует в качестве федерального преступления приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре. Кроме того, закон предусматривает пятилетний запрет приобретать оружие лицам, осужденным за совершение преступлений или связанным с бытовым насилием. 14 марта 2023 года президент личным указом усилил проверку данных покупателей огнестрельного оружия.
Возобновление членства в международных организациях и документах
Попытка переизбрания
25 апреля 2023 года Байден объявил о выдвижении на новый срок. В ходе праймериз в 2024 году он набрал достаточно голосов делегатов для выдвижения в президенты. В июне 2024 года Байден проиграл теледебаты Дональду Трампу, вновь баллотирующемуся в президенты (согласно опросу, победу Трампу присудили 67% респондентов). После этого функционеры и спонсоры Демократической партии заговорили о необходимости его замены другим кандидатом. 21 июля 2024 года Байден сообщил о решении отказаться от переизбрания (стал седьмым в истории США президентом, отказавшимся идти на второй срок). В итоге кандидатом в президенты от демократов была утверждена вице-президент Камала Харрис, но она проиграла выборы Трампу.
Отношения с Россией
Сразу после вступления Байдена в должность, Россия и США достигли договоренности о продлении на пять лет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ; вступил в силу в 2011 году; его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года). При этом администрация Байдена продолжила курс на оказание санкционного давления на Россию, а также обвинила Москву в попытке повлиять на результаты выборов в США в 2020 году. В апреле 2021 года США и РФ отозвали своих послов для консультаций. Однако в июне Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве, где условились работать над заключением нового соглашения в области контроля над вооружениями, а в декабре провели переговоры по видеосвязи.
17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проект договора с США о гарантиях безопасности. В нем, в частности, предлагалось воздерживаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза, не проводить масштабные учения у границ и учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия, а также отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР, не создавать военные базы на их территории и не развивать с ними военное сотрудничество. По итогам обсуждений США отвергли предложенный проект.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон усилил антироссийские санкции — под ограничения подпали ведущие российские банки, предприятия военно-промышленного комплекса, СМИ, военно-политическое руководство, в том числе президент Владимир Путин. Всего по различным поводам администрация Байдена ввела порядка 150 пакетов санкций. В последней Стратегии национальной обороны (принята в 2022 году) США назвали Россию «острой угрозой».
Согласно данным Бюро переписи населения США (главное статистическое ведомство страны), объем экспорта американских товаров в Россию за 11 месяцев 2024 года составил $488,1 млн (за 2023 году — $599,6 млн, за 2022 год — $1,65 млрд, за 2021 — $6,4 млрд). Это рекордно низкий показатель за все время подсчетов (ведутся с 1992 года).
Отношения с Китаем
Как и при Дональде Трампе, администрация Байдена продолжила обвинять Китай в экономической агрессии и невыполнении торгового соглашения, несоблюдении прав человека, подготовке к интервенции на Тайвань (гособразование, не признанное подавляющим большинством стран мира; Китай считает Тайвань своей провинцией), экспансии в Южно-Китайском море, нарушении стратегической стабильности и хакерских атаках. Был принят ряд мер по сокращению американского высокотехнологичного экспорта в КНР и ужесточению ограничений на американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта, бы ограничен доступ китайских IT-компаний на американский рынок.
Как и при предыдущих администрациях, Белый дом заявлял, что придерживается политики «одного Китая», но при этом продолжал развивать связи с Тайванем. Джо Байден называл Китай одним из основных «вызовов» после России, однако подчеркивал, что Вашингтон хочет «честной конкуренции» с Пекином, а не конфликта. США и Китай сформировали рабочие группы по экономике и финансам, по вопросам сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по искусственному интеллекту. Политические обозреватели отметили, что отношения двух стран достигли низшего уровня с момента их установления в 1979 году.
При этом товарооборот Китая и США, по данным КНР, в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд, в 2022 году — еще на 0,6%, достигнув $759,43 млрд. В 2023 году объем двусторонней торговли сократился сразу на 11,6% — до $664,45 млрд, а в 2024 году вырос на 3,7%, составив $688,28 млрд. Крупнейшими торговыми партнерами США по итогам 2023 года стали Мексика и Канада, а Китай переместился с первого на третье место. По оценкам американского Бюро переписи населения, такая же ситуация сохранится и по итогам 2024 года.
Отношения с другими странами
Вступив в должность, Джо Байден заявил о «восстановлении» отношений с союзниками по НАТО, подорванных администраций Трампа, выступавшей с критикой альянса. Вашингтон отменил планы по сокращению американского военного присутствия в Европе, но продолжил курс Трампа на укрепление связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в сентябре 2021 года было создано новое партнерство в сфере безопасности — AUKUS — в составе США, Великобритании и Австралии. В 2022 году Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической структуры — инициативы с участием 12 стран региона.
Весной — летом 2021 года США вывели свои войска из Афганистана после двух десятилетий военного присутствия. Тот факт, что США не успели эвакуировать из Кабула (в связи с его захватом движением «Талибан», запрещено в РФ) тысяч сотрудничавших с ними афганцев, республиканцы назвали «моральной катастрофой, вызванной тактическими и стратегическими ошибками» американского президента и его администрации.
В декабре 2021 года Вашингтон объявил о завершении боевой миссии против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и выводе войск из этой страны (несколько тысяч американских военных остались там в качестве инструкторов). Байден прекратил поддержку военной операции аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, ввел санкции в отношении Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года.
Несмотря на обещание пересмотреть политику в отношении Кубы, администрация Байдена не исключила ее из списка спонсоров терроризма и ввела несколько пакетов санкций в отношении должностных лиц этой страны. Однако в январе 2023 года Вашингтон возобновил работу по оформлению иммиграционных виз для кубинских граждан и ослабил запрет на денежные переводы.
В январе 2023 года США прекратили поддержку Хуана Гуайдо, которого считали законным лидером Венесуэлы после отказа в 2018 году признавать Николаса Мадуро легитимным президентом страны. США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, а в июле 2024 года Вашингтон и Каракас начали переговоры о восстановлении дипотношений, разорванных в 2019 году. Однако после президентских выборов 28 июля 2024 года, на которых Мадуро был переизбран на новый срок, США признали победителем голосования кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.
В отношениях с Израилем администрация Байдена не стала пересматривать решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. После нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Вашингтон поддержал Израиль, наложив вето на несколько резолюций СБ ООН о прекращении огня и свернул финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Но впоследствии США раскритиковали Израиль за рост числа жертв среди палестинского населения и призвали к деэскалации ситуации.
Рейтинг, критика
По данным социологической службы Gallup, в момент прихода Байдена в Белый дом рейтинг одобрения его деятельности составил 57%, затем он оставался на уровне 50−56%, но в сентябре снизился до 43% — это самое сильное падение этого показателя за первые девять месяцев на посту среди американских президентов с 1945 года. Социологи отмечают, что главными причинами снижения его популярности стал молниеносный захват Афганистана талибами после двух десятилетий военного присутствия США и миграционный кризис на юге США.
В целом в 2021 году средний показатель одобрения деятельности Джо Байдена составлял 48,9%, в 2022 году — 41%, а в 2023 году — 39,8%, это один из худших результатов (ниже рейтинг третьего года у власти был только у Джимми Картера — 37,4%). Наихудший показатель был зафиксирован в июле 2024 года — 36%. Среди причин недовольства эксперты называли усталость общества от пандемии COVID-19, сбои в глобальных цепочках поставок после введения полномасштабных санкций против РФ, резкий рост цен на энергоносители и инфляции.
По данным опроса Gallup декабря 2024 года, 54% американцев считают, что пребывание Джо Байдена на посту президента запомнится «в негативном ключе»: 17% респондентов оценили работу его администрации «ниже среднего», 37% назвали ее «плохой» (наихудший показатель среди 10 последних лидеров США). Только 6% опрошенных оценили пребывание Байдена на посту главы Белого дома как «выдающееся», и 13% дали ему оценку «выше среднего».