Лавров оценил нанесенный администрацией Байдена ущерб по отношениям США и РФ

Ранее, 1 января, посол США в России Линн Трейси заявил, что Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Она подчеркнула, что на данный момент существует большая «потребность в дипломатических усилиях», а потому американской стороне нужно «продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые» между Россией и США.