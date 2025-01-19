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Лавров оценил нанесенный администрацией Байдена ущерб по отношениям США и РФ

Администрация уходящего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб по российско-американским отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2024

«Ущерб огромный», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано 19 января в его Telegram-канале.

Лавров также отметил, что администрация Дональда Трампа при его правлении в 2017—2021 годах также нанесла серьезный ущерб отношениям России и США. Однако, по его словам, причиной этому послужила политика 44-го лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, который оставил Трампу наследство в виде усугубившейся связи между двумя странами.

Глава МИДа отметил, что администрация Байдена пытается сделать то же самое, что тогда сделал Обама — оставить «плохое» наследство.

Ранее, 14 января, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в Москве рассматривают возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Трампа. Он подчеркнул, что диалог между странами должен основываться на взаимном уважении и равноправии.

Ранее, 1 января, посол США в России Линн Трейси заявил, что Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Она подчеркнула, что на данный момент существует большая «потребность в дипломатических усилиях», а потому американской стороне нужно «продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые» между Россией и США.

До этого, 22 декабря 2024 года, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова к нормализации отношений с США, но не в ущерб своим интересам. Таким образом глава государства ответил на вопрос, возможно ли реанимировать российско-американские отношения, которые оказались в упадке из-за шагов Вашингтона.

Лавров Сергей
Байден Джо