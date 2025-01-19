Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«Ущерб огромный. Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб. В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели, — это вообще непорядочно, неэтично. Выбив наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости, конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», — сказал он.
Кроме того, Лавров прокомментировал слова Байдена, который, подводя итоги своего правления, пытался сравнить себя с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это он приезжал в Киев, а не Путин.
«Если политик такого уровня, как президент Соединенных Штатов, делает оценки своего собственного срока во главе мощной державы на основе театральных эффектов: “Вот я был в Киеве, Путина там не было”, — наверное, можно сделать вывод о том, насколько серьезно он подходит к выполнению своих обязанностей», — заметил глава МИД.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления Джо Байдена.
При этом в Кремле отмечали, что не ожидают от новой американской администрации изменения позиции по санкционной политике. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ни для кого не секрет, что администрация США при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане.