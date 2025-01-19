Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров

«Ущерб огромный. Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб. В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели, — это вообще непорядочно, неэтично. Выбив наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости, конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», — сказал он.