Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников

«В рамках сделки по обмену пленными бригады “Аль-Кассам” решили освободить в воскресенье трех сионистских (израильских. — Прим. ред.) пленных», — сказал представитель движения Абу Убейды.
В ХАМАС добавили, что передали Израилю имена трех заложников, которых планируется освободить. Это женщины в возрасте от 24 лет до 31 года. В Тель-Авиве получили список, подтвердил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
С 8:30 по местному времени должен был вступить в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС. При этом Нетаньяху заявлял, что перемирие не начнется, пока ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. В ХАМАС объяснили задержку техническими причинами и подчеркнули, что привержены условиям соглашения.
На этом фоне Армия обороны Израиля нанесла очередные авиаудары по объектам в секторе Газа. По информации телеканала Al Aqsa, с момента объявления о перемирии в секторе Газа погибли восемь человек, 25 получили ранения.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.