Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников

С 8:30 по местному времени должен был вступить в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС. При этом Нетаньяху заявлял, что перемирие не начнется, пока ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. В ХАМАС объяснили задержку техническими причинами и подчеркнули, что привержены условиям соглашения.