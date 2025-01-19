Андрей Бочаров встретил Крещение Господне в храме

История праздника связана с событиями, описанными в Евангелие, когда Иисус Христос в возрасте 30 лет принял крещение на реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. В этот момент произошло Богоявление: голос Бога с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим, а Святой Дух сошёл на него в виде голубя.