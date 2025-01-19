Выплата ветеранам и договор с Ираном. Главные решения Путина за неделю

ТАСС собрал ключевые решения и заявления главы государства за эту неделю.
Поддержка ветеранов
Одна из главных тем всего 2025 года — подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На прошлой неделе Путин обсуждал с Совбезом вопросы безопасности, а на этой — объявил о мерах соцподдержки.
Ветераны войны и труженики тыла получат денежную выплату к юбилею Победы. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей — по 80 тыс. рублей. Труженики тыла и некоторые другие категории — по 55 тыс. рублей. Деньги перечислят в апреле-мае.
«Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь», — подчеркнул президент, выступая на заседании Российского организационного комитета «Победа».
Разлив мазута
Тему ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море Путин поднимал на первой же встрече с правительством после праздников и вернулся к ней еще раз на этой неделе — на совещании 14 января по развитию Крыма. Президент подчеркнул, что ждет активных действий от созданной по его поручению правительственной комиссии.
«Хочу еще раз поблагодарить волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов, — заявил Путин. — Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах».
Военные сборы
На неделе Путин выпустил указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году.
Это ежегодный документ, не имеющий никакого отношения к текущей ситуации — военные сборы являются плановыми мероприятиями по совершенствованию боевой выучки резервистов. На основании указа президента готовится директива Минобороны, поступающая в военкоматы регионов, после чего начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе. Количество призываемых резервистов и распределение их по военным округам является закрытой информацией.
Иран — стратегический партнер
В среду Путин принял в Кремле лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, а в пятницу — президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Главным результатом российско-иранских переговоров стало подписание нового договора, который закрепил статус Москвы и Тегерана как стратегических партнеров.
По словам Путина, это по-настоящему прорывной документ. «В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях», — заявил российский лидер.
Документ не содержит упоминаний США, НАТО, Израиля, Украины и каких-либо других стран и военных блоков.
В отличие от подписанного в 2024 году договора РФ с КНДР, соглашение с Ираном не предусматривает взаимной защиты в случае нападения. Однако стороны обязуются в случае нападения кого-то на одну из них не оказывать никакой поддержки агрессору (такой пункт был и в прежнем российско-иранском договоре).
Разговор с Пашиняном
Помимо переговоров в Кремле с президентами ЦАР и Ирана, Путин на неделе общался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Повод для беседы прямо не назван, но кремлевский релиз по итогам разговора концентрируется вокруг решения Еревана о начале процесса вступления в ЕС.
«Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — отмечается в сообщении.
Ранее власти РФ подчеркивали, что Армения не сможет быть одновременно участником Евросоюза и Евразийского экономического союза, в котором сейчас состоит. И в телефонном разговоре Путина и Пашиняна были «констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС, в том числе для экономики Армении».