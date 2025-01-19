Выплата ветеранам и договор с Ираном. Главные решения Путина за неделю

«Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь», — подчеркнул президент, выступая на заседании Российского организационного комитета «Победа».