Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: помимо Лукашенко, это лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая, которая участвовала и в выборах 2020 года.