Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента 2025

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Беларуси Александру Лукашенко удачи на президентских выборах, передает пресс-служба Кремля.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин созвонились на Крещение и договорились о личных контактах.
Во время телефонного разговора также российский лидер пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года. Также ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах 2025.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.