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Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента 2025

Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Беларуси Александру Лукашенко удачи на президентских выборах, передает пресс-служба Кремля.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин созвонились на Крещение и договорились о личных контактах.

Во время телефонного разговора также российский лидер пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах.

Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года. Также ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах 2025.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.