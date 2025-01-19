Нижегородские IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии

Отсрочку могут получить россияне мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в IT-сфере не менее 11 месяцев. Отмечается, что продолжительность рабочего дня потенциальных заявителей должна соответствовать стандартной норме — 8 часов.