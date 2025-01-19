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Нижегородские IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии

Нижегородские специалисты сферы IT-технологий смогут получить отсрочку от армии.

Как сообщает региональное минцифры, для этого надо подать заявление на госуслугах с 21 января по 5 февраля.

Также корпоративные заявки сможет подать сам работодатель, до 9 февраля.

Отсрочку могут получить россияне мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в IT-сфере не менее 11 месяцев. Отмечается, что продолжительность рабочего дня потенциальных заявителей должна соответствовать стандартной норме — 8 часов.

Также, критерий стажа не касается сотрудников, которые пришли на работу в IT сразу после окончания ВУЗа.