Нижегородские IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии

Как сообщает региональное минцифры, для этого надо подать заявление на госуслугах с 21 января по 5 февраля.
Также корпоративные заявки сможет подать сам работодатель, до 9 февраля.
Отсрочку могут получить россияне мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в IT-сфере не менее 11 месяцев. Отмечается, что продолжительность рабочего дня потенциальных заявителей должна соответствовать стандартной норме — 8 часов.
Также, критерий стажа не касается сотрудников, которые пришли на работу в IT сразу после окончания ВУЗа.