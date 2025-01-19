Первый пошел. В прорубь окунулся Александр Беглов

Ранее телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» показал лайфхак от организатора купели на Никольской, 13. На вопрос «А вода теплая?» посетителям ответили:
— Конечно, вот, специально для вас греем.
И действительно — корреспондент «Фонтанки» разглядел в реке прибор, которым, похоже, подогревают воду, а заодно и интерес петербуржцев к ныряниям.
В православный праздник Крещения Господня 19 января в Петербурге подготовили 16 купелей. Адреса смотрите здесь, а маршруты до купелей — здесь. Напоминаем, что при посещении мест крещенских купаний важно выполнять рекомендации врачей и спасателей и не погружаться в воду, если чувствуете себя плохо. Во время купаний лучше не пить алкоголь, а перед погружением сделать разминку.