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Первый пошел. В прорубь окунулся Александр Беглов

В теплое воскресенье не отказался от крещенских традиций и губернатор Петербурга — Александр Беглов окунулся в прорубь в закрытом шатре у Петропавловской крепости, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Ранее телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» показал лайфхак от организатора купели на Никольской, 13. На вопрос «А вода теплая?» посетителям ответили:

— Конечно, вот, специально для вас греем.

И действительно — корреспондент «Фонтанки» разглядел в реке прибор, которым, похоже, подогревают воду, а заодно и интерес петербуржцев к ныряниям.

В православный праздник Крещения Господня 19 января в Петербурге подготовили 16 купелей. Адреса смотрите здесь, а маршруты до купелей — здесь. Напоминаем, что при посещении мест крещенских купаний важно выполнять рекомендации врачей и спасателей и не погружаться в воду, если чувствуете себя плохо. Во время купаний лучше не пить алкоголь, а перед погружением сделать разминку.

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