Первый пошел. В прорубь окунулся Александр Беглов

В православный праздник Крещения Господня 19 января в Петербурге подготовили 16 купелей. Адреса смотрите здесь, а маршруты до купелей — здесь. Напоминаем, что при посещении мест крещенских купаний важно выполнять рекомендации врачей и спасателей и не погружаться в воду, если чувствуете себя плохо. Во время купаний лучше не пить алкоголь, а перед погружением сделать разминку.