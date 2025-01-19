Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии

Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе этого года он заявлял, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.