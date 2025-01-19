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Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии

Президент России Владимир Путин пожелал по телефону кандидату в президенты Белоруссии и ее действующему лидеру Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении также говорится, что главы государств подтвердили желание укреплять союз и стратегическое партнерство их стран, пообещав друг другу дальнейшие личные контакты.

Предыдущие выборы главы государства состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В ее штабе не признали итогов голосования и указали на масштабные фальсификации. Это привело к массовым протестам в стране в течение нескольких месяцев.

Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе этого года он заявлял, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2025 году не могут быть свободными и честными.

Путин Владимир
Лукашенко Александр