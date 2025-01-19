WP: разведка Запада опровергла причастность РФ к повреждению кабелей на Балтике

Официальные лица уточнили, что никаких свидетельств тому, что коммерческие суда преднамеренно протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей по стороннему указанию, найдено не было. По их словам, доказательства указывают на аварии, вызванные неопытностью экипажей и плохим обслуживанием судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно. Европейский чиновник отметил, что существуют «контрдоказательства» причастности России к инцидентам.