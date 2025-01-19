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В Казани митрополит Кирилл возглавил литургию на Крещение

В Богоявленском соборе Казани в воскресенье, 19 января, проходят торжественные мероприятия, которые посвящены одному из главных христианских праздников — Крещению Господню.

Источник: Казанская епархия

Основным событием этого дня стала торжественная литургия, возглавил ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Традиционно после завершения церковной службы состоялся чин великого освящения воды.

Всенощное бдение в Благовещенском соборе Казанского кремля накануне вечером совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Иерей Виктор Бельских после чтения Евангелия произнес проповедь. Завершилась служба тем, что духовенство вместе с собравшимися верующими пропели величание празднику Богоявления.

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