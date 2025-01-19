В Казани митрополит Кирилл возглавил литургию на Крещение

Всенощное бдение в Благовещенском соборе Казанского кремля накануне вечером совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Иерей Виктор Бельских после чтения Евангелия произнес проповедь. Завершилась служба тем, что духовенство вместе с собравшимися верующими пропели величание празднику Богоявления.