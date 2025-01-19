Сенатор от Калининградской области Александр Ярошук окунулся в проруби на Крещение

«С Божьей помощью окунулся в купель. Ещё раз — праздником всех! С Крещением Господним! Крещенские купания — наша добрая народная традиция, но, конечно, окунаться в купель нужно по силам. Главное же — сходить в храм, поучаствовать в праздничной службе, причаститься Святых Христовых Тайн. Слава Богу за всё!», — написал Ярошук.