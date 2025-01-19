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Сенатор от Калининградской области Александр Ярошук окунулся в проруби на Крещение

Политик рассказал, какие святые места посетил в праздники.

Сенатор от Калининградской области Александр Ярошук окунулся в проруби на Крещение. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале в воскресенье, 19 января, также поздравив жителей региона с праздником.

«С Божьей помощью окунулся в купель. Ещё раз — праздником всех! С Крещением Господним! Крещенские купания — наша добрая народная традиция, но, конечно, окунаться в купель нужно по силам. Главное же — сходить в храм, поучаствовать в праздничной службе, причаститься Святых Христовых Тайн. Слава Богу за всё!», — написал Ярошук.

Сенатор также рассказал, какие святые места посетил в праздники.

«С Божьей помощью получилось совершить паломничество в некоторые святые места нашей большой страны. В день Богоявления — поклон Вам из Сканова-Пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских. От всей души желаю всем здравия духовного и телесного! Пусть Бог хранит Вас и Ваших близких!», — заключил Ярошук.

Проведённый ранее опрос показал, что 17% калининградцев обещали окунуться в прорубь на Крещение.

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