Сенатор от Калининградской области Александр Ярошук окунулся в проруби на Крещение. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале в воскресенье, 19 января, также поздравив жителей региона с праздником.
«С Божьей помощью окунулся в купель. Ещё раз — праздником всех! С Крещением Господним! Крещенские купания — наша добрая народная традиция, но, конечно, окунаться в купель нужно по силам. Главное же — сходить в храм, поучаствовать в праздничной службе, причаститься Святых Христовых Тайн. Слава Богу за всё!», — написал Ярошук.
Сенатор также рассказал, какие святые места посетил в праздники.
«С Божьей помощью получилось совершить паломничество в некоторые святые места нашей большой страны. В день Богоявления — поклон Вам из Сканова-Пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских. От всей души желаю всем здравия духовного и телесного! Пусть Бог хранит Вас и Ваших близких!», — заключил Ярошук.
Проведённый ранее опрос показал, что 17% калининградцев обещали окунуться в прорубь на Крещение.