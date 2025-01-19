ХАМАС и власти Израиля заявили о начале режима прекращения огня в секторе Газа

Изначально режим прекращения огня должен был вступить в силу в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Однако израильская сторона отложила начало перемирия в связи с тем, что Западный Иерусалим к тому моменту все еще не получил список освобождаемых заложников от ХАМАС. Как писала газета Times of Israel, 19 января должны быть освобождены три женщины-заложницы. По условиям сделки, их имена должны были быть названы не позднее чем за 24 часа до освобождения, то есть до 16:30 по местному времени (17:30 мск) 18 января. Однако ХАМАС этого не сделал.