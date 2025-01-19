В Приднестровье объяснили, почему Санду не встречается с Красносельским

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отказалась встречаться с главой непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским из-за запрета своих кураторов на Западе. Такое мнение высказал депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
«Судя по всему, президент Санду психологически уязвима; она опасается личных дискуссий с оппонентами на равных. Возможно, понимая ее уязвимость, западные и румынские кураторы настоятельно рекомендовали ей не встречаться с такими политиками, как Красносельский, президент РФ Владимир Путин, а также лидер Белоруссии Александр Лукашенко, равно как и не посещать форумы СНГ», — написал Сафонов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он считает, что западные кураторы Санду боятся, что на таких встречах в ходе личных контактов ей навяжут какие-либо обязательства, которые не устроят Запад и Румынию.
«Не исключено, что в ходе переговоров с президентом Приднестровья, который, обосновывая позицию Тирасполя, представит целый набор аргументов и конкретных предложений в виде письменных проектов документов, Санду занервничает и выйдет из себя, что будет означать проигрыш кишиневской стороны», — полагает приднестровский депутат. По его словам, «исповедовать такие принципы на личной встрече будет означать полный провал».
В то же время Сафонов не исключает, что Санду «встречаться, видимо, все же придется, так как кризис все больше усугубляется, на уровне рядовых чиновников его не решить». «Спрятать голову в песок не получится. Иначе можно будет утвердиться в выводе, что высшие должностные лица Молдавии сами разожгли кризис и продолжают подливать масла в огонь», — отметил депутат.
Позиция Тирасполя.
Красносельский в ходе переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен заявил на прошлой неделе, что одна из главных причин возникшего в Приднестровье энергетического и гуманитарного кризиса — отсутствие нормального диалога с Молдавией, руководство которой отказывается от встреч. Он выразил сожаление, что Санду после своего избрания четыре года назад отказалась встречаться с руководством Приднестровья и неоднократно отклоняла его предложение начать переговоры в ситуации, когда переговорный формат «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожен уже пять лет.
«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.