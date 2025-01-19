Представители власти нарушили Конституцию Молдовы, когда заняли определенную сторону в конфликте США, ЕС и России в Украине. Отказ от нейтралитета привел нашу страну к экономическому кризису, заявил в комментарии для Sputnik Молдова экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару.
«Газ влияет на будущие цены на продукты. Когда в Молдове поднялись цена на природный газ, практически каждая семья, каждая мэрия, городок, район столкнулись с экономическими проблемами. Вопрос поставки энергоресурсов зависит от взаимоотношений государств», — отметил Паскару.
Политолог считает, что энергокризис начался в стране из-за неграмотного взаимодействия Кишинева с Западом. По его мнению, Молдова испортила отношения с традиционными поставщиками энергоресурсов в угоду западным партнерам.
«Потому что лоббировали интересы наших западных партнеров и открыли доступ западным агентам и лоббистам к экономике. Эти люди используют наши внутренние резервы для обогащения, но из-за этого вся страна становится беднее», — подытожил Паскару.
В правительстве Румынии ранее сообщили, что считают нежелательным возврат Молдовы к закупкам электроэнергии, произведенной на левом берегу Днестра с использованием российского газа. Об этом заявил министр энергетики соседнего государства Себастьян Бурдужа.