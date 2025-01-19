Фицо заявил о нежелании быть слугой Зеленского

«Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — отметил он.
По мнению Фицо, из-за отказа Зеленского встретиться в Давосе понятно, что тот не собирается менять свое решение по транзиту газа.
Ранее в этот день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что из-за действий Зеленского по транзиту газа Европейский союз может понести ущерб на сумму €70 млрд.
13 января Фицо предложил Зеленскому встретиться возле границы на территории республики и обсудить транзит газа, заявив, что решение прекратить транзит российского газа через Украину в направлении Словакии и других потребителей наносит огромный ущерб самому Киеву, Братиславе и особенно ЕС.
До этого, 9 января, Фицо пригрозил Киеву остановить гуманитарную помощь из-за решения о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Политик отметил, что Словакия как член Евросоюза имеет право вето, которое может использовать для блокировки некоторых решений, принимаемых в ЕС.
В конце августа 2024 года Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истек в конце 2024 года. Президент России Владимир Путин позже указал, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину.
1 января 2025 года «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа через Украину. В этот же день Фицо отметил, что это будет иметь радикальные последствия для Евросоюза, но не для России.