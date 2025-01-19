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В Башкирии депутаты хотят ввести обязательную стерилизацию животных

Законы заработают уже этом году.

Источник: Shutterstock

Депутаты парламента Башкирии намерены разработать закон об обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих селекционную ценность. Об этом сообщила заместитель председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Руфина Шагапова.

— Этот закон мы не будем откладывать, несмотря на проблемы с бюджетом, — отметила депутат. — Его мы планируем принять уже в этом году.

Параллельно идет программа обязательного чипирования собак. В этом году на него выделят 29 млн рублей. С 1 сентября процедура для владельцев будет бесплатной и первые два года будет финансироваться из республиканского бюджета. Во 2026 году из бюджета на эту процедуру потратят 28 млн руб.

Как сообщал спикер парламента Константин Толкачев, в дальнейшем идентификация и регистрация собак станет платной.

— Чип будет содержать индивидуальный номер, считав который с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце, — прокомментировал он. Чипирование должно повысить ответственность хозяев за своих питомцев. Как считает председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, это должно помочь. Каждое животное, по его мнению, должно быть учтено и зарегистрировано.

— Мы начали учитывать сельскохозяйственных животных и сейчас результаты видны, — отметил он. — После этого скот больше не бродит по дорогам и не попадает под машины, а владельцы стали более ответственными.

По словам Руфины Шагаповой, все эти нововведения направлены, прежде всего, на гуманное обращение с животными и отношение к людям.

— Резких шагов никто делать не будет, — добавила она.

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