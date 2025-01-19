В Башкирии депутаты хотят ввести обязательную стерилизацию животных

— Чип будет содержать индивидуальный номер, считав который с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце, — прокомментировал он. Чипирование должно повысить ответственность хозяев за своих питомцев. Как считает председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, это должно помочь. Каждое животное, по его мнению, должно быть учтено и зарегистрировано.