В Башкирии депутаты хотят ввести обязательную стерилизацию животных

Депутаты парламента Башкирии намерены разработать закон об обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих селекционную ценность. Об этом сообщила заместитель председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Руфина Шагапова.
— Этот закон мы не будем откладывать, несмотря на проблемы с бюджетом, — отметила депутат. — Его мы планируем принять уже в этом году.
Параллельно идет программа обязательного чипирования собак. В этом году на него выделят 29 млн рублей. С 1 сентября процедура для владельцев будет бесплатной и первые два года будет финансироваться из республиканского бюджета. Во 2026 году из бюджета на эту процедуру потратят 28 млн руб.
Как сообщал спикер парламента Константин Толкачев, в дальнейшем идентификация и регистрация собак станет платной.
— Чип будет содержать индивидуальный номер, считав который с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце, — прокомментировал он. Чипирование должно повысить ответственность хозяев за своих питомцев. Как считает председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, это должно помочь. Каждое животное, по его мнению, должно быть учтено и зарегистрировано.
— Мы начали учитывать сельскохозяйственных животных и сейчас результаты видны, — отметил он. — После этого скот больше не бродит по дорогам и не попадает под машины, а владельцы стали более ответственными.
По словам Руфины Шагаповой, все эти нововведения направлены, прежде всего, на гуманное обращение с животными и отношение к людям.
— Резких шагов никто делать не будет, — добавила она.