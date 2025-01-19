Почему власть Молдовы закупает газ для страны в три раза дороже: Выяснилось, как это происходит

Причину возникновения энергетического кризиса адекватные экономисты уже объяснили, и не раз. И правительство, со своей стороны, ссылаясь на некую независимость, тоже объясняет, но как-то не убедительно. Этого достаточно, чтобы наши подписчики делали свои выводы. Не надо быть экспертом, чтобы прийти к разумному выводу.