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Почему власть Молдовы закупает газ для страны в три раза дороже: Выяснилось, как это происходит

Подписчики «КП» приводят примеры, к чему приводят поставки газа через Еврозоны.

Причину возникновения энергетического кризиса адекватные экономисты уже объяснили, и не раз. И правительство, со своей стороны, ссылаясь на некую независимость, тоже объясняет, но как-то не убедительно. Этого достаточно, чтобы наши подписчики делали свои выводы. Не надо быть экспертом, чтобы прийти к разумному выводу.

"Почему Молдове навязывают поставки газа через Еврозоны, лишая возможности заключать договора напрямую с Газпромом? — задаётся популярным вопросом наш читатель Юрий. — Ранее Эстония тоже подписывала самостоятельно прямые договора на поставки природного газа из России (это обходилось в 200 у.е. за м3).

Эстонию переключили на поставки через ГТС Финляндии, и цена возросла до 600 у.е….

Смешно? Ну да, если бы не было так грустно.

Молдова ранее тоже заключала прямые контракты с Газпромом.

Это право от нее отнимают сегодня и навязывают поставки газа из той же России через страны Еврозоны с поднятием цен для конечного потребителя, как и в примере Эстонии в разы.

В чем цимес? Это отдельная тема, но навязываемую схему я обозначил".

ЕС