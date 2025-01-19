Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью

КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных, заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
«Мы готовы при поддержке наших зарубежных партнеров, доноров оказать финансовую помощь левому берегу (Приднестровье — ред.), но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега Днестра, и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС».
Президент также отметила важность международной поддержки в реализации подобных шагов, указав на сложность текущей ситуации и необходимость решения вопросов, связанных с безопасностью и гуманитарной помощью для жителей региона.
Санду также выразила сожаление, что Тирасполь отказывается принять от Кишинева гуманитарную помощь на фоне энергетического кризиса.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.